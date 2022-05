Wahlen Frankreichs Linke will Macron bei Parlamentswahl ausstechen

Nach den Grünen und den Kommunisten stimmten in der Nacht zu Freitag auch die Sozialisten einem Bündnis mit der Linkspartei LFI von Jean-Luc Mélenchon zu. Am Samstag wollen die Parteien gemeinsam in den Wahlkampf starten. Der Zusammenschluss des zersplitterten Lagers ist historisch und könnte Macron gefährlich werden. Doch auch bei der Sozialistischen Partei gibt es Bedenken am Bündnis.