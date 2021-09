Annalena Baerbock in der ARD-Wahlarena So hat sich die grüne Kanzlerkandidatin geschlagen

Wie wollen die Grünen die Rentenversicherung vor dem Kollaps schützen? Baerbock strebt an, das Rentenniveau bei 48 Prozent zu halten und „die Beitragssätze auf dem heutigen Niveau zu stabilisieren“. Mehr Frauen in Vollzeit, leichtere Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und ein höherer Mindestlohn sollen mehr Geld in die Rentenkassen bringen.

Unbezahlbare Vorstellungen?

Baerbock und die Grünen könnten ihre Vorstellungen gar nicht bezahlen, wendet ein Steuerberater ein. Die Vermögenssteuer könne Mittelständler die Existenz kosten. Baerbock erklärt, beschwichtigt und bekennt sich zur Vermögenssteuer. Auch den Steuerbetrug will sie eindämmen. So könnten jährlich 50 Milliarden Euro mehr in die Staatskassen kommen. „Wir müssen gemeinsam in den sozialen Zusammenhalt investieren, sonst fahren wir weiter in die Sackgasse“, ist ihr Plädoyer.

65 ausgewählte Bürger konnten am Montagabend bei der ARD-Wahlarena im Lübecker Hafen Fragen an Baerbock stellen, weitere waren aus anderen Landesteilen zugeschaltet. Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, ist an diesem Dienstag Gast in der Wahlarena, Am 15. September folgt Armin Laschet (CDU).