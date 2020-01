Sánchez darf hoffen Spanien vor erster Koalitionsregierung

Am Freitagabend hatte dann aber die spanische Wahlkommission (JEC) überraschend die Absetzung des katalanischen Regionalchefs Quim Torra beschlossen, so dass Sánchez' Investitur plötzlich wieder gefährdet zu sein schien. Die Zeitung "La Vanguardia" bezeichnete den Schritt der JEC am Samstag als "Erdbeben". Trotz ihrer Wut über die Absetzung Torras entschied die ERC-Parteispitze aber am Samstag - während der teils lautstarken Debatte über die Wahl von Sánchez im Parlament in Madrid - den Sozialisten doch weiter zu unterstützen.