Wahl in Neckar-Zaber CDU in Marbach fast nur auf Platz drei

AfD Die selbst ernannte Alternative rutschte im Wahlkreis um 3 auf 10,1 Prozent der Stimmen ab. Exakt dieselbe Prozentzahl erreichte die Partei in Großbottwar. Auch in Beilstein wurden gerade so die zehn Prozent geknackt. In beiden Städten fällt das Resultat damit aber rund 2 Prozentpunkte niedriger als vor vier Jahren aus. Mit einem Wert von 7,5 erhielt die AfD in Benningen am wenigsten Zuspruch, in Marbach kam sie nur auf 8,0. Auffällig: In Erdmannhausen, wo die Partei bei der vorherigen Wahl auf mehr als 14 Prozent gekommen war, ging es runter auf 8,3. Auch in der bisherigen Hochburg Kirchberg im Nachbarwahlkreis verlor die AfD deutlich: von 18,2 auf 13,7 Prozent.

Linke War die Linke vor vier Jahren im Wahlkreis noch auf 5,3 Prozent gekommen, halbierte sich jetzt ihr Stimmenanteil auf 2,6. In diesem Bereich pendeln sich auch die Ergebnisse im Verbreitungsgebiet ein. Einzig in Marbach und Erdmannhausen steht eine Drei vor dem Komma, in Affalterbach und Beilstein dafür sogar nur eine Eins.

Erststimmen wurden im Verbreitungsgebiet

Klares Votum

Im Verbreitungsgebiet hatte Fabian Gramling (CDU), neuer Abgeordneter des Wahlkreises, überall die Nase vorn. Mit Ausnahme von Murr, Heimatort von Thomas Utz (SPD), wo er Gramling um 1,8 Punkte überflügelte. Das gelang ihm sonst nur in Leingarten. Anders in Mundelsheim: Hier holte Gramling (37,5 Prozent) doppelt so viele Stimmen wie Utz.

Verfolger

Dahinter belegte stets Lars Schweizer von den Grünen Rang drei – auch mit Ausnahme von Murr, wo ihn Marcel Distl (FDP) überflügelte. In Marbach kam Distl hingegen nur auf 9,9 Prozent. Zum Vergleich: Lars Schweizer erreichte hier satte 20,0. Marc Jongen (AfD) kam nur in Beilstein auf über 10 Prozent – dank Listenplatz 5 ist er aber weiterhin der zweite Abgeordnete aus Neckar-Zaber.