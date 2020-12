Infostände sind erlaubt Wahl in Marbach

Marbach - Darf ein Bürgermeister-Kandidat im Lockdown an Infoständen Flyer verteilen und ins Gespräch mit Bürgern gehen? Nach langem Hin und Her ist jetzt klar: Ja, er darf. Natürlich unter Einhaltung der AHA-Regeln. Doch von vorn. Seit Mittwoch gilt die neue Corona-Verordnung. Am Nachmittag teilte die Stadtverwaltung den Bewerbern mit, dass nach den neuen Regelungen bis 10. Januar keine Stände möglich sind, man das Thema aber weiter prüfen werde.