Wahl der neuen Führungsriege Grünen-Parteitag verspricht digitale Harmonie

Entsprechend wenig Kontroversen sind beim Parteitag zu erwarten. Macht wirkt disziplinierend, auch bei den Grünen. Zumal die neue Rolle noch so frisch ist, dass etwaige Misserfolge der eigenen Minister oder Krach mit den Koalitionspartnern SPD und FDP noch ausstehen. Ein Grüner spricht von "positivem Desinteresse", wenn er die Haltung zum Parteitag beschreibt. Wozu natürlich auch das Corona-bedingt erneut digitale Format beitrage. Am Ende sei so selbst ein Parteitag nur eine weitere Videoschalte. Mit dem Laptop auf der heimischen Couch kommt keine vergleichbare Stimmung auf wie in einem Saal mit mehreren Hundert Parteimitgliedern.