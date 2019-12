Wahl bei Protestanten „Kirche für Morgen“ verdoppelt Sitze

Auch der Marbacher Dekan Ekkehard Graf schaut am Tag nach den Wahlen auf die Ergebnisse und sieht „eine tendenzielle Wanderbewegung von der „Lebendigen Gemeinde“ hin zur „Kirche für Morgen“. In vielen theologischen Anliegen seien die beiden sich ähnlich – so fänden beide Gruppierungen ihre Unterstützer in den Jugendwerken und CVJMs. „Während bei der letzten Wahl in manchen Bezirken die Entscheidung knapp zugunsten der Kandidaten der ,Lebendigen Gemeinde’ ausging, scheint es dieses Mal eher umgekehrt gewesen zu sein.“ Und weiter: „Ich selbst begrüße das gute Abschneiden von ,Kirche für Morgen’, weil diese Gruppierung gemeinsam mit der ,Lebendigen Gemeinde’ die systemkonservativen Kräfte der Synode überwinden könnte, wenn es darum geht, neue Gemeindekonzepte zu entwickeln und Kirche näher an die Menschen vor Ort zu bringen.“

Dass im hiesigen Wahlkreis Michael Fritz, der bisherige Vorsitzende des Finanzausschusses, nicht wiedergewählt wurde, sei bitter, so Graf. „Damit verlieren wir in der Landessynode nicht nur einen hervorragenden Kenner des Finanzwesens, sondern er war auch einer der wenigen Synodalen, die nicht ihr Gehalt von der Kirche erhalten.“ Somit verstärke sich der Trend, dass man bald nur noch „Kirchenfunktionäre“ in der Synode sitzen haben und kaum noch „echte Gemeindeglieder“, sagt der Marbacher Dekan weiter.