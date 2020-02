Wahl am 15. Februar in Rust 16 Finalistinnen üben für die Wahl der „Miss Germany“

Rust - Die Vorbereitungen zur Wahl der diesjährigen „Miss Germany“ gehen in die entscheidende Runde: Nach einem sieben Tage dauernden Trainingscamp in Ägypten bereiten sich die 16 Finalistinnen in Rust bei Freiburg vor, wie die Veranstalter dort am Montag mitteilten. Auf dem Programm stehe unter anderem ein Catwalk-Training. Dieses Üben auf dem Laufsteg solle helfen, den jungen Frauen ein sicheres Auftreten zu geben. Hinzu kämen Foto-Shootings, Videodrehs und ein Interviewtraining. Gewählt wird die neue „Miss Germany“ an diesem Samstag (15. Februar) im Europa-Park in Rust. Um den Titel bemühen sich dann 16 Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren.