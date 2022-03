Wälder in der Region Sturmschäden halten sich in Grenzen

Kontrolle in den Waldkindergärten

Das ist der Grund, warum in den Freiluftkindergärten in Pleidelsheim und Prevorst erst einmal kontrolliert wird, bevor man mit den Kleinen in den Wald geht. In Prevorst kommt in Zweifelsfällen dafür sogar extra ein Baumgutachter. Und: „Unsere Erzieherinnen haben die Warnapps von Nina und dem Deutschen Wetterdienst; da schauen sie erst drauf, bevor es nach draußen geht“, sagt Silke Gustmann, Gesamtleiterin der Kindergärten von Oberstenfeld.

Zudem habe man bei der Kita im Teilort Prevorst den Vorteil, dass diese kein reiner Waldkindergarten, sondern ein Natur- und Erlebniskindergarten sei. Wenn es zu sehr stürme und auch der Bauwagen im Wald kein sicheres Obdach biete, bleibe man einfach im festen Gebäude in der Dorfstraße. „Solch eine Ausweichmöglichkeit braucht man, sonst bekommt man keine Betriebserlaubnis“, betont Gustmann.

Bauwagen statt Astsofa

Auch die Pleidelsheimer Wurzelkinder gehen nicht in den Wald, wenn es unsicher ist. Der staatlich anerkannte Waldkindergarten, der nicht von der Kommune, sondern von einem Verein getragen wird, hat je nach Wetterlage sogar zwei Ausweichmöglichkeiten: den Bauwagen, der, anders als der in Prevorst, nicht im Wald, sondern auf einer Wiese steht, und das Pleidelsheimer Jugendhaus. „Das haben wir von Anfang an so festgelegt“, betont der Pleidelsheimer Kämmerer Andreas Linge, der früher selber im Verein engagiert war.

Das Jugendhaus habe man aber wegen Ylenia, Zeynep und Antonia nicht gebraucht, sagt Martina Fassolino vom Verein Wurzelkinder Waldkindergarten. „Wir haben uns eben am Bauwagen getroffen statt wie sonst am Astsofa.“ Mittlerweile sei man wieder im Wald. Zuvor jedoch hätten die Erzieherinnen die Plätze begangen und kontrolliert, ob auch alles sicher sei.