Wälder in der Region Schäden von Sturm Sabine als Herausforderung

Für die kommenden Wochen, in denen weiterhin mit erhöhtem Auflauf im Wald zu rechnen ist, hat Förster Weis eine große Bitte: „Die Natur erwacht immer mehr, der Pflegeaufwand wächst, und viele Tiere bekommen Nachwuchs. Da sollten wir die gute Kinderstube im Wald nicht vergessen“, mahnt er. Das bedeute vor allem für Radfahrer, auf den befestigten Wegen zu bleiben und nicht zu versuchen, irgendwelchen illegalen Trails in die letzten Winkel des Waldes zu folgen. Weis hofft auch auf Einsicht in Sachen illegaler Müllablagerungen, die sich häufig auf Waldparkplätzen fänden. „Ich verstehe nicht, warum manche Leute so ein Risiko auf sich nehmen, bei illegalen Müllablagerungen erwischt und dafür hart bestraft zu werden“, wundert er sich. Die Wertstoffhöfe hätten trotz Corona fast alle geöffnet.