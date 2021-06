Während Videoschalte masturbiert Freigestellter US-Journalist Jeffrey Toobin ist zurück auf CNN

CNN-Moderatorin Alisyn Camerota sprach den Eklat in ihrer Sendung direkt an. „Was zur Hölle hatten Sie sich dabei gedacht?“, fragte sie den 61-Jährigen am Donnerstag. „Ich dachte, ich hatte den Zoom-Anruf ausgeschaltet“, antwortete Toobin. Er wolle sein Handeln aber keinesfalls rechtfertigen - „das war völlig idiotisch und unvertretbar“.