VW Golf an der Honatskelter gefunden Mysteriöser Unfall in den Weinbergen

Murr - Ein durchaus kurioser Unfall hat am Dienstagvormittag die Polizei und die Feuerwehr in Murr beschäftigt. Gegen 12.20 Uhr ging die Meldung ein, dass auf dem Hohenhartweg zwischen Murr und Höpfigheim ein Unfallwagen stehe. „Das Fahrzeug war wohl in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Weinbergmauer geprallt“, so Pressesprecher Peter Widenhorn vom Polizeipräsidium Ludwigsburg. Der VW wurde von dort zurückgeschleudet und kam dann entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.