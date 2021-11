VW-Abgasskandal Diesel-Besitzer - Rücktritt vom Kauf "nicht einfach so"

Karlsruhe - Wer einen vom VW-Abgasskandal betroffenen Diesel neu gekauft hat, kann nicht einfach so vom Kaufvertrag zurücktreten und vom Händler das Geld zurückverlangen. Das teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Dienstag zu einem Ende September verkündeten Urteil mit.