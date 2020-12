VVS kündigt Fahrplanwechsel an Verbesserungen bei der S4 und den Bus-Linien

Und auch was die Buslinien angeht, gibt es Verbesserungen. Die Linie 461 ist künftig am Vormittag zwischen Marbach und Großbottwar häufiger im Einsatz. Sie fährt gemeinsam mit der Linie 461, die zwischen Marbach und Beilstein pendelt, in Zukunft einen Viertelstunden-Takt. Durch den Ausbau der S4 haben auch die Fahrgäste der zusätzlichen Fahrten einen Anschluss am Marbacher Bahnhof.