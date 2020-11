VVS belohnt Stammkunden Gemeinsam zum Weihnachtsbummel

Diese können an allen vier Adventswochenenden jeweils am Samstag und Sonntag eine weitere Person kostenfrei im Geltungsbereich ihres Tickets mitnehmen. Darunter fallen auch die Scool- und Ausbildungsabos. Außerdem richtet sich die Aktion an alle Besitzer von Wochen-, Monats-, JahresTickets, StudiTickets sowie Anschluss-StudiTickets. Auch Menschen mit Schwerbehindertenausweis plus Beiblatt und Wertmarke dürfen eine zusätzliche Person mitnehmen. Das gilt auch für Fahrgäste, die etwa schon ein TicketPlus haben und am Wochenende ohnehin zu zweit fahren können: "Praktisch für alle, die an den Adventswochenenden mit Bus und Bahn zum Weihnachtseinkauf fahren möchten."