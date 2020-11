Vuelta-Patron Fünf Fakten zu Roglic: 1300-Euro-Rad und Top-Werte

HEIMAT: In Trbovlje geboren wuchs Roglic im 1200-Einwohner-Dörfchen Kisovec auf. Der Sohn eines Bergmannes und einer Zahnarztgehilfin machte zunächst das, was alle sportbegeisterten Kinder taten: Skispringen. Denn in Kisovec gibt es eine Anlage mit gleich fünf Schanzentischen und Anlaufspuren. Inzwischen lebt Roglic wie viele Radprofis in Monaco.