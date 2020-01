Vorzeitiger Abgang am Berliner Staatsballett Waltz und Öhman geben Intendanz auf

Berlin - Erst seit fünf Monaten ist Sasha Waltz als Ko-Intendantin des Berliner Staatsballetts im Amt, ihr Einstand als Choreografin steht sogar erst noch bevor, doch jetzt teilt sie mit, dass sie zum Ende des Jahres aufhören will. Grund ist, dass Johannes Öhman, mit dem sich die Berliner Choreografin seit Sommer 2019 die Intendanz der Hauptstadtkompanie teilt, in seine Heimat Schweden und zu seiner Familie zurückkehren will. Der 52-Jährige übernehme mit Beginn des nächsten Jahres in Stockholm mit dem Dansens Hus die größte Bühne in Schweden für zeitgenössischen Tanz, teilt die Berliner Kulturverwaltung mit. Unter diesen Bedingungen wolle Waltz (56) nicht weitermachen und verlasse ebenfalls das Staatsballett.