Vorwürfe in Sachen Führungsstil Bürgermeister steht erneut in der Kritik

Fassungslosigkeit herrscht auch noch Tage nach der Sitzung

Ein paar Tage nach der Sitzung ist Heike Breitenbücher immer noch fassungslos. „Es hat mich wirklich schockiert, was da passiert ist. Ich habe Rot gesehen. Ich habe mich die ganze Nacht nach der Sitzung darüber geärgert, dass ich zu feige war und nicht sofort aufgestanden bin und etwas gesagt habe. Wir alle sitzen nur da und sind froh, wenn wir selbst nicht in die Schusslinie geraten. Wir tolerieren alles. Da muss ich mich fragen: ‚Wo sind wir inzwischen gelandet?’ Plötzlich scheint alles okay zu sein – auch Angriffe unter der Gürtellinie.“ Die Kritik, die sie am Donnerstag noch öffentlich geäußert habe, sollte an jeden im Saal gehen – „es war kein direkter Angriff gegen Jan Trost, aber natürlich auch gegen ihn“, sagt sie. Barbara Eßlinger bläst ins gleiche Horn. „Heike Breitenbücher hat Recht. Ich bin leider drei Minuten zu spät gekommen und habe nicht alles mitbekommen, aber wir sind alle dazu verpflichtet, so etwas nicht zuzulassen und müssen uns an die eigene Nase fassen – Jan Trost als Chef aber natürlich besonders. Er hat eine Fürsorgepflicht seinen Mitarbeitern gegenüber.“ Was ihr enorm aufstößt ist, dass der Schultes keinerlei Reaktion gezeigt hat. Auch nicht beim Appell von Heike Breitenbücher. „Da hätte er in meinen Augen etwas sagen müssen. Aber es kam gar nichts. Und gar nichts ist eindeutig zu wenig“, so Eßlinger.

Jan Trost räumt ein, dass er sich anders hätte verhalten können

Und was sagt Jan Trost zu all dem? „So eine Bürgerfragestunde wie an diesem Tag habe ich in der Art noch nie erlebt. Als es 2015 ums Asylheim ging, war schon Druck im Kessel. Seitdem ist der Ton aber noch rauer geworden.“ In der Situation am Donnerstag habe er sich überlegt, was am besten ist. „Ich habe mich dafür entschieden, es mit Deeskalation zu versuchen. Hätte ich dem Mann Contra gegeben, hätte es wahrscheinlich zu einer noch wilderen Diskussion geführt. Das wollte ich nicht. Ich hätte aber natürlich auch einen anderen Weg wählen und dem Herren das Mikrofon abdrehen und ihn des Saales verweisen können“, gesteht er ein. Betonen will er, dass er voll und ganz hinter Andreas Seiberling steht. „Ich wollte in dieser Situation aber einfach ruhig bleiben. Zukünftig werde ich aber sicher die andere Variante wählen. Denn die Bürgerfragestunde darf nicht mehr zu einer Bürgerstatementstunde werden, und persönliche Beleidigungen haben hier nichts zu suchen.“ Warum er später auch auf Breitenbüchers Appell nichts erwiderte? „Es war schon zu später Stunde. Aber ja, ich hätte da noch ein paar Worte finden können“, gibt er zähneknirschend zu.

Kommentar: Nicht zaudern, sondern handeln

Bürgermeister Jan Trost hat scheinbar wenig durch die Kritik an ihm gelernt. Doch es wird Zeit dafür. Schweigen ist der falsche Weg.

Zuhören und andere Meinungen zulassen können, ist eine gute Eigenschaft. Eine sehr gute sogar. Jedoch gibt es Momente, in denen zuhören nicht reicht. Momente, in denen man agieren muss. Momente, in denen es eine starke Führung braucht. Mehr noch, in der sie sogar zwingend erforderlich ist. Dass Jan Trost in diesem Punkt noch immer Nachholbedarf hat, zeigte sich in seiner ersten Ratssitzung nach der Wahl.

Kritik am Führungsstil des Marbacher Rathauschefs gab es in den vergangenen Monaten oft. Vorgeworfen wurde ihm, dass er sich zu wenig um seine Mitarbeiter kümmert, deren Belange nicht ernst nimmt und sie oft übergeht. Der unschöne Wahlkampf, in dem die Kritik immer wieder aufpoppte, hätte Jan Trost die Augen öffnen müssen. Sie hätte ihm eine Lehre und Ansporn sein sollen, es besser zu machen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung war Gelegenheit dazu. Trost hätte zeigen können, dass er aus der Kritik an seiner Person, gerade auch was das Thema Fürsorgepflicht angeht, gelernt hat. Doch was tat er? Nichts. Außer schweigen.

Das ist ungut – und darf so nicht weitergehen. Erst recht nicht in Zeiten, in denen jeder den immer rauer werdenden Ton anprangert. In denen Beleidigungen unter der Gürtellinie, Beschimpfungen und Bedrohungen fast schon legitim geworden zu sein scheinen. Sich jeder quasi herausnehmen kann, was er will. Damit muss Schluss sein. Doch wie soll sich etwas ändern, wenn nicht einmal ein Rathauschef klar Stellung bezieht und sich positioniert? Wenn er seiner Vorbildfunktion nicht gerecht wird und nicht einschreitet? Denn das ist seine Aufgabe – und zwar im Moment des Geschehens. Nur so merken die Menschen, die übers Ziel hinausschießen, dass es Grenzen gibt.

Der Ton macht die Musik, bei vielem. Dass dieser wieder respektvoller wird, dafür trägt jeder mit Verantwortung. Da haben Heike Breitenbücher und Barbara Eßlinger recht. Führungspersönlichkeiten sind aber besonders in der Pflicht. Das muss Jan Trost verstehen und endlich anfangen zu agieren und Haltung zu zeigen. Zuhören allein reicht nicht, wenn man etwas ändern möchte.

Gut, dass wenigstens Heike Breitenbücher den Mund aufgemacht und etwas gelernt hat aus den vergangenen Wochen. Denn: Den Gemeinderäten wurde von Bürgern im Wahlkampf vorgeworfen, zu lange ruhig gewesen zu sein. Diese Kritik hat sie sich zu Herzen genommen und gehandelt. Das stimmt hoffnungsvoll, reicht aber nicht. Andere – allen voran Jan Trost – müssen sich daran ein Beispiel nehmen.