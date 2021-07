Vorwürfe gegen die ARD-„Tagesschau“ SWR-Intendant Kai Gniffke kritisiert Hans-Georg Maaßen

Stuttgart - SWR-Intendant Kai Gniffke hat die Vorwürfe des Thüringer CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen gegen die ARD-„Tagesschau“ zurückgewiesen. In seinem Intendantenblog kritisierte Gniffke am Montag vor allem Maaßens Forderung, angebliche Verbindungen von „Tagesschau“-Mitarbeitern in die linksextreme Szene und die charakterliche Eignung der Betreffenden zu untersuchen: „Ein Gesinnungstest für Jens Riewa, Judith Rakers und Co.? Soll ich als Intendant allen Ernstes bei Bewerbungen erstmal fragen, was die Menschen denken?“