Vortrag: Alte Denkmuster verbreitet Weiße übersehen die Wahrheit

Man sieht, was man glaubt zu sehen

Wie wirkmächtig die Stereotype in den Köpfen eingebrannt sind, zeigt ein spannender Versuch, von dem Grewe berichtete. So sollten die Teilnehmenden das historische Foto einer schwarzen Frau deuten, die vor einem weißen Holzhaus steht. Man war sich einig, dass sie Angestellte in einem vermutlich weißen Haushalt war. Ganz falsch: Es war eine königliche Hoheit im damals noch unabhängigen Tonga. „Bei vielen Missionsbildern zeigen sich andere Interpretationsmöglichkeiten, die wir aber nicht sehen, weil unsere Vorprägung so stark ist“, meint Grewe – und machte in seinem Vortrag bewusst, dass die alten Muster den Blick für die Wahrheit vollständig verstellen können und dadurch bis heute oft „Schwarze nicht als eigenständige Akteure ihrer eigenen Geschichte gesehen werden“. Sein Appell lautet deshalb, dass man sich beim Betrachten von Bildern fragen sollte, ob es tatsächlich das darstellt, was man glaubt zu sehen.