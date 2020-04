Vorteil für verletzte Spieler der Fußball-Bundesliga Vom Patient zum Comebacker – dank der Corona-Pause

Stuttgart - Als der VfB Stuttgart in der vergangenen Woche das Kleingruppentraining auf dem Clubgelände begann, sah man dabei auch ein beinahe unbekanntes Gesicht: das von Sasa Kalajdzic. Der Österreicher hatte sich in der Sommervorbereitung unter anderem einen Kreuzbandriss zugezogen und schuftet sein Monaten für sein Comeback. Dass der Stürmer in dieser Saison noch in den Kader für ein Zweitligaspiel rückt, schien außer Reichweite. Doch durch die Pause, die der Fußball aufgrund der Corona-Krise derzeit einlegen muss, könnte es doch noch klappen.