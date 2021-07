Vorstoß zu Maßnahmenende Ex-Ethikrat-Vorsitzender kritisiert Außenminister Maas

VfB Stuttgart

Das sind die Zahlen zum Wechsel von Pablo Maffeo

VfB-Spieler Pablo Maffeo bleibt auf Leihbasis in Spanien und wird in der Saison 2021/22 für Erstliga-Aufsteiger RCD Mallorca auflaufen. So sehen die Zahlen rund um seine neuerliche Leihe aus.