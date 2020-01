Vorstoß von CSU-Chef Söder Unionsdebatte über Kabinettsumbildung kommt nicht zur Ruhe

Laschet wird neben Söder und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer immer wieder für die Kanzlerkandidatur der Union gehandelt. Söder hat bereits abgewunken. Auf die Frage, ob er seinen Platz in Düsseldorf und nicht in Berlin sehe, sagte Laschet: "Mein Platz ist, wie Sie im Moment gerade sehen können, in Düsseldorf. Und über die Aufstellung zur Bundestagswahl reden wir in CDU und CSU, wenn sie ansteht."