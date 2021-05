Gemeinsamer Vorstoß Koalition streitet über bessere Bezahlung für Pflegekräfte

"Der Gesundheitsminister hat bisher keine konkrete Lösung vorgelegt, aber die Zeit drängt", sagte Heil. In einem Brief an Spahn schlägt er daher jetzt eine Neuregelung vor. "Betreiber von Pflegeeinrichtungen bekommen nur dann Geld aus der Pflegeversicherung, wenn sie ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen", erläuterte Heil in der "Bild am Sonntag". Finanzminister Scholz sagte: "Wer das nicht macht, der kann auch nicht abrechnen. So muss die Regel sein, die wir ganz präzise durchsetzen wollen."