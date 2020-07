Vorstoß der Erdmannhäuser CDU Schulsozialarbeit für die Grundschule wird gefordert

Erdmannhausen - Die CDU-Fraktion im Erdmannhäuser Gemeinderat sähe es gern, wenn für die Astrid-Lindgren-Schule eine sozialpädagogische Stelle mit mindestens 30 Prozent Umfang eingerichtet würde. „Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen besteht die dringende Notwendigkeit, an der Grundschule eine Fachkraft zur Unterstützung der erzieherischen und pädagogischen Arbeit an der Schule anzubieten“, heißt es in einem Antrag, der den anderen Gemeinderäten und der Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Diskussion vorgelegt worden ist.