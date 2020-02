Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten für Erdmannhausen Mit dem E-Bike ins Café

Dann doch lieber Bürgermeister sein. Es ist seine erste Bewerbung auf ein solches Amt, „und ich habe mich anfangs etwas geziert“, so der 43-Jährige. „Denn Bürgermeister ist gleich ein recht hoher Posten.“ Also habe er sich erst einmal informiert, welche Themen im Ort aktuell sind, was die Vereine machen, wie die Sitzungen des Gemeinderates ablaufen. Und Stephan Erdmann ist sichtlich angetan davon. „Erdmannhausen macht in vielerlei Hinsicht Dinge, die wir Piraten toll finden.“ Beispielsweise gibt es den Haushaltsplan im Internet zum Herunterladen. „Ohne, dass man das auf dem Rathaus groß beantragen müsste.“ Hinzu kommt, dass ihn die Vereinsaktivitäten beeindrucken: „Der GSV hatte kürzlich ein tolles Fußball-Turnier, der TTV hat einen super Flohmarkt organisiert“, lobt er. Beim Roten Kreuz war er selbst Blut spenden. Überhaupt gefällt Stephan Erdmann, was er in der Brezelgemeinde bislang erlebt und erfahren hat. Im Falle seiner Wahl würde er auch auf „jeden Fall herziehen – sobald ich etwas gefunden habe“. Sein Dank gilt der Bürgermeisterin Birgit Hannemann. „Der Zustand, in dem sie die Gemeinde übergibt, ist bemerkenswert.“