Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart Wie sich Alexander Wehrle der Zukunft stellt

Eine Entscheidung diesbezüglich ist aber noch nicht gefallen. In der nächsten Woche sollen dazu weitere Gespräche geführt werden, da es auch darum geht, in Sachen Kaderplanung mehr Kompetenz in den Club zu holen, möglicherweise mit einem Sportvorstand von außen. Doch es gibt auch andere Überlegungen. Bisher ist Wehrle der Kernbereich zugeschrieben – wie es bei seinem Vorgänger Thomas Hitzlsperger war. Der frühere Nationalspieler hatte Mislintat großen Gestaltungs- und Freiraum gewährt. Das könnte sich in der künftigen Aufstellung ändern. Ein heikler Punkt, den Wehrle mit dem Sportdirektor auszuloten hat.