Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart Alexander Wehrle kommt früher als gedacht

Stuttgart - Beim VfB Stuttgart tritt Alexander Wehrle seinen Posten als Vorstandsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten nun früher als geplant an. Nach Informationen unserer Redaktion beginnt die Arbeit für den 47-Jährigen an der Mercedesstraße am 21. März. Bisher hieß es offiziell, Wehrle werde im Laufe des Aprils kommen. Der Geschäftsführer des 1. FC Köln wird am 11. März in Bonn den letzten Termin für seinen bisherigen Arbeitgeber wahrnehmen – beim DFB-Bundestag. Danach ist offiziell Schluss am Geißbockheim, wo Wehrle neun Jahre lang tätig war.