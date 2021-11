Vorstandschef des VfB Stuttgart DFB-Präsident? Das sagt Thomas Hitzlsperger zu seinen Ambitionen

Am Ende des Gesprächs entwickelte sich dann ein etwas skurriler Dialog, in dem der Interviewte Hitzlsperger dem Moderator ansagte, was er konkret nachfragen solle – und das ging so: Zunächst wurde Hitzlsperger gefragt, ob er eine Zukunft beim DFB ausschließen könne. Antwort: „Ich bin immer noch Botschafter für Vielfalt beim DFB, also werde ich auch künftig beim DFB tätig sein. Vielleicht musst du noch mal nachfragen, ob es eine andere Position gibt.“ Nachfrage Moderator: „Das wäre zum Beispiel der Präsident, der frei wird – wäre das eine Geschichte, die dich reizen würde? Fragen wir doch einfach mal so!“

Antwort Hitzlsperger: „Ich muss es ausschließen – ich habe dem Aufsichtsrat beim VfB gesagt, dass ich zur Verfügung stehe, solange wie sie mich brauchen, maximal aber noch ein Jahr – so lange geht mein Vertrag, und da stehe ich zu meinem Wort.“ Hitzlsperger ergänzte, dass für ihn die DFB-Position flachfalle, wenn er das Jahr beim VfB erfülle: „Davon gehe ich heute aus.“

Ein gewisser Interpretationsspielraum

Ein klares Dementi auf mögliche Ambitionen beim DFB hört sich dann also doch anders an, zumindest zwischen den Zeilen gab es einen gewissen Interpretationsspielraum – und es ist ja zumindest nicht ausgeschlossen, dass der VfB und der scheidende Vorstandschef die Zusammenarbeit früher als vertraglich fixiert beenden.

„Ich glaube, der DFB-Bundestag ist im März, also stellt sich die Frage für mich nicht“, sagte Hitzlsperger noch: „Ich möchte jeden Tag beim VfB alles geben, das Amt des DFB-Präsidenten bringt sehr viel mit sich, und ich kann mich jetzt damit nicht beschäftigen, weil der VfB mich genug beschäftigt. Ich bin gebunden, ich bin zufrieden, die Aufgabe beim VfB erfüllt mich voll und ganz, und wenn es vorbei ist, dann reden wir wieder.“