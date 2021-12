Vorstandschef beim VfB Stuttgart Der Flirt mit Alexander Wehrle wird immer heißer

Mitglied des DFL-Präsidiums

Seit dieser Zeit hat der Diplom-Verwaltungswirt im Rheinland aber stetig an Kontur gewonnen. So hat sich Wehrle beim FC in der ersten Reihe bewährt – und ist auch im deutschen Fußball bestens vernetzt: Gehört er doch unter anderem seit August 2019 dem Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) an.

Da das VfB-Herz in dem Schwaben Wehrle nie aufgehört hat zu schlagen, ist ein baldige Rückkehr auf die Geschäftsstelle an der Mercedesstraße gut vorstellbar. Dabei könnte jetzt alles ganz schnell gehen. Möglicherweise kommt es noch in diesem Kalenderjahr zu einer Entscheidung. Da Wehrle in erster Linie ein Finanz- und Managementexperte ist, käme für ihn der Posten des Vorstandschefs, aber nicht wie im Falle von Hitzlsperger obendrein auch noch die Position des Sportvorstandes infrage.

Hier müsste der VfB eine andere Lösung finden. Klar ist derweil, dass Wehrle und der Sportdirektor Sven Mislintat keine Berührungsängste haben. Mislintat wiederum hatte sich zuletzt ganz deutlich dafür ausgesprochen, die Position des Sportvorstandes intern zu besetzen.