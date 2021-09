Vorstand des Bundesligisten Thomas Hitzlsperger verlässt den VfB Stuttgart

Stuttgart - Paukenschlag an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt: Thomas Hitzlsperger wird seinen bis 2022 laufenden Vertrag als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart nicht verlängern. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwochnachmittag überraschend bekannt. Vereinbart ist allerdings, dass Hitzlsperger bis zum Saisonende für den VfB tätig ist. Der frühere Nationalspieler übt ja offiziell auch das Amt des Sportvorstandes aus.