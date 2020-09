Vorsitzender weiter gesucht Die Zeit wird knapp fürs Familienzentrum

Nach dem Hilfeschrei in unserer Zeitung hat sich etwas getan. Sechs Personen haben sich gemeldet und arbeiten seitdem mit. Eine Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit wurde gebildet. „Mit den sechs Neuen konnten wir den Vorstand komplettieren“, freut sich Tanja Rieger. Das Grundproblem besteht aber noch immer: Die beiden Köpfe des Vereins werden bei der nächsten Mitgliederversammlung ihr Amt niederlegen. Das steht fest. „Bis alle Regelprozesse einmal abgelaufen sind, stehen wir parat, wenn das gewünscht wird, aber wir hören an der Spitze und in der Verantwortung definitiv auf“, so Rieger. Das Problem: Eine Nachfolge ist immer noch nicht gefunden.