Vorsichtsmaßnahme aufgrund zweier Corona-Verdachtsfälle Matern-Feuerbacher-Realschule am Montag geschlossen

Aufgrund der aktuelle Lage sei dennoch entschieden worden, die Schule am Montag, 9. März, nicht zu öffnen. "Wir versuchen mit der Gefahr durch den Corona-Virus umzugehen und weder über- noch untertrieben zu reagieren", so die Schulleiter Jochen Haar und Annabel Küfer in der Mitteilung weiter. Die Schule stehe weiter in Kontakt mit den entsprechenden Behörden. Quarantänemaßnahmen sollten auch weiterhin nur von Personen eingehalten werden, die erkrankt sind oder sich krank fühlen. Für alle anderen gelten keine besonderen Schutzmaßnahmen. "Sollte sich der Verdacht auf den Coronavirus bestätigen, werden wir über weitere Maßnahmen informieren", so die Schulleitung. Anderenfalls ist geplant, den Unterricht am Dienstag, 10. März, wie gewohnt fortzuführen.