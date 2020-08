Vorsichtige Jahresprognose Playstation bringt Sony starkes Quartal

Im Spiele-Bereich sprang der Umsatz um fast ein Drittel auf 606 Milliarden Yen hoch. Zum einen verzeichnete das Geschäft mit Videospielen in der Pandemie insgesamt kräftige Zuwächse - zum anderen gab es mit "The Last of Us Part II" ein neues exklusives Playstation-Game. Der operative Gewinn stieg von 74 auf 124 Milliarden Yen. Sony bereitet sich jetzt auf die Markteinführung der Playstation 5 zum Weihnachtsgeschäft vor. Die Verkäufe der aktuellen Playstation 4 sinken entsprechend bereits seit einiger Zeit.