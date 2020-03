Vorsicht aufgrund des Coronavirus Seniorenfeiern abgesagt

Oberstenfeld/Pleidelsheim - Die Seniorenfeiern in Oberstenfeld

und Gronau finden in diesem Jahr nicht statt. Das hat die Gemeinde am Mittwochmorgen mitgeteilt. Der Termin in Oberstenfeld wäre am 8. März gewesen, der in Gronau am 5. April. Mit großem Bedauern habe sich die Verwaltung mit dem Gemeinderat und dem Ortsvorsteher dazu entschlossen, um einer Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Die Entscheidung hätten alle Beteiligten nach den jüngsten Entwicklungen schweren Herzens gemeinsam getroffen.