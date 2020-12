Vorschläge zum ÖPNV Stadt denkt an Bahnhalt am Krankenhaus

Er erinnerte in dem Zusammenhang an die Entwicklungen im Energie- und Technologiepark mit der anvisierten Erweiterung des Verpackungsspezialisten Leopold und dem Umzug der Firma Jetter mit ihren vielen Arbeitnehmern von Ludwigsburg nach Marbach. Dazu habe ja auch EgeTrans Zukunftspläne. Heiko Schaal vom Marketing bei EgeTrans bestätigt, dass man sich perspektivisch vorstellen könne, zu wachsen und zu erweitern. Dann, aber auch schon jetzt wäre es somit wünschenswert, wenn die Frequenz der Buslinie verstärkt würde. Das würde den Mitarbeitern zugutekommen, die am Bahnhof ankommen und von dort zum Firmensitz gelangen müssten. Die Busse in die Stadtteile Wichtig ist der Kommune überdies, die Busstrecke nach Rielingshausen in die Liste jener Korridore aufzunehmen, die als verlässliche S-Bahn-Zubringer gelten. Es müsse der gleiche Bedienungs-Standard, also die gleiche Taktung, wie bei der Route ins Hörnle gelten. „Es wäre nicht nachzuvollziehen, wenn der Bereich Hörnle mit 1600 Einwohnern in diesen Korridor hineinkommt, aber nicht der Bereich Rielingshausen mit seinen 2600 Einwohnern“, betonte Seiberling. Ausdrücklich begrüßt wird von der Stadt, dass die Fahrten nach Rielingshausen dahingehend umverteilt werden sollen, dass montags bis freitags zu den Stoßzeiten die Frequenz erhöht wird, um im Gegenzug den Fahrplan für die vorgerückteren Stunden auszudünnen. Das Bonbon In Marbach will man bei den Nahverkehrsplanern auch die Sinne für das Außergewöhnliche, für Alternativen schärfen. Deshalb erinnert man an das Konzept der gewünschten kleinen Gartenschau, wonach eine Seilbahn vom Neckar hoch zur Innenstadt gebaut werden könnte. Insofern ergebe es vielleicht Sinn, auch dieses Transportmittel in dem Plan zu berücksichtigen, sagte Andreas Seiberling. Die Haltestellen Keinen Hehl machte der Ordnungsamtsleiter daraus, dass man den behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen nur bei einem Bruchteil der Stopps auf der Gemarkung bis zur eigentlichen Deadline Anfang 2022 schaffen wird. „Da haben wir schon noch einige Hausaufgaben zu erledigen“, konstatierte er. Mit viel Optimismus könne es gelingen, das Ziel bis 2027 zu erreichen. Die Gründe dafür, dass es bis 2022 nicht hinhaut, sind mannigfaltig. Oft fehle das Geld für die Realisierung, manchmal sind andere ungeklärte Fragestellungen von einem Eingriff tangiert, ab und zu spielen auch die Eigentumsverhältnisse eine Rolle. Wie am Bahnhof, wo die Bahn Eigentümerin des Geländes ist. Nur wenn die betreffenden Grundstücke der Stadt langfristig übertragen werden, könne man aktiv werden, heißt es in der Stellungnahme aus Marbach. Die Stadt bittet „deshalb den Landkreis und die Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH um Unterstützung bei den anstehenden Verhandlungen mit der Deutschen Bahn“.