Vorschau „Tatort“ aus Münster Der 40. Fall für Thiel und Boerne

Stuttgart - Der Kommissar hinter Gittern, ein Tumor im Kopf seines Vaters? Das „Tatort“-Team aus Münster steht seit 2002 für skurrilen Humor. Doch beim 40. Fall von Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers), zugleich der fünfte für Drehbuchautor Thorsten Wettcke, kommt zur Komik viel Tragik. Diese Verkettung führt in „Des Teufels langer Atem“ dazu, dass Thiels Kollegen für dessen Rettung über sich hinauswachsen, während der Ermittler als Hauptverdächtiger immer tiefer in den Schlamassel gerät – und sich nur lückenhaft an die Nacht erinnern kann, die ihn mit Brummschädel, Blessuren und seinem erschossenen Ex-Chef aus Hamburger Tagen zurücklässt.