Vorschau Das bringt die Fußball-Woche: Europacup und Abstiegskampf

Europa League

Nach dem 3:2-Coup beim FC Barcelona fiebert Eintracht Frankfurt dem nächsten Europa-League-Abend entgegen. Am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) geht es in London zum Halbfinal-Hinspiel gegen West Ham United. "Jetzt gibt es keine Müdigkeit! Jetzt gibt es Freude, jetzt gibt es Begeisterung, jetzt geht's in die Finals", sagte Trainer Oliver Glasner, dessen Team in der Bundesliga schwächelt. RB Leipzig bekam vor dem Halbfinal-Hinspiel an diesem Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Glasgow Rangers mehr als ein Denkzettel von Union verpasst. Tedesco will die 1:2-Heimniederlage intensiv per Video aufarbeiten, "um die Köpfe freizubekommen". Dann gönnt er seinem Team einen freien Tag. Gegen die Schotten muss er sein Abwehr, die ohne Willi Orban und Mohamed Simakan auskommen muss, dicht bekommen.