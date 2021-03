Vorschau Das bringt der Wintersport am Sonntag

SKI ALPIN

Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien

09.30 Uhr: Slalom, Herren, 1. Durchgang (Eurosport) 12.30 Uhr: Slalom, Herren, 2. Durchgang (ZDF und Eurosport)

Für die alpinen Herren steht das letzte Rennen vor dem mehrtägigen Saisonfinale in Lenzerheide an. Der Kampf um den Gesamtweltcup verspricht reichlich Spannung. Immerhin liegt der Franzose Alexis Pinturault hier nur noch 31 Punkte vor dem Schweizer Marco Odermatt. Die deutschen Hoffnungen beim Slalom in Slowenien ruhen auf Linus Straßer, der Anfang Januar in Zagreb sensationell siegte, bei der WM in Cortina d'Ampezzo im Februar als 15. im Torlauf aber enttäuschte.

SKI NORDISCH

Langlauf

Weltcup im Engadin (Schweiz)

08.15 Uhr: Verfolgung Frauen 30 Kilometer, Freistil (Eurosport) 10.35 Uhr: Verfolgung Herren 50 Kilometer, Freistil (Eurosport)

Im Engadin steht das schweißtreibende Saisonfinale an. Bei den Männern ist in der Verfolgung über 50 Kilometer der bereits als Gesamtweltcupsieger feststehende Russe Alexander Bolschunow der Gejagte. Auch bei den Frauen ist Platz eins im Gesamtklassement schon vergeben - an die Amerikanerin Jessie Diggins. Die deutschen Athletinnen, von denen beim Massenstart am Samstag gleich drei unter den Top Ten landeten, wollen auf den abschließenden 30 Kilometern dieses Winters noch mal angreifen.

