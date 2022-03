Vorschau Das bringt der Wintersport am Freitag

14.30 Uhr: Sprint, Damen (ARD und Eurosport)

Die deutschen Skijägerinnen um Olympiasiegerin Denise Herrmann wollen beim vorletzten Saison-Weltcup noch einmal vorne mitmischen. "Wir wollen auf das aufbauen, was wir am vergangenen Wochenende geleistet haben. Ganz klares Ziel ist es, vor allem bei den Damen, so viele wie möglich in den Massenstart zu bekommen", sagt Bernd Eisenbichler, der Sportliche Leiter der Biathleten. Im Sprint gibt es wichtige Punkte zu holen für Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Vanessa Voigt und Franziska Preuß.

Ski alpin

Weltcup in Are, Schweden

15.00 Uhr: Riesenslalom, Damen, 1. Durchgang

18.00 Uhr: Riesenslalom, Damen, 2. Durchgang (ARD und Eurosport)

US-Ausnahmefahrerin Mikaela Shiffrin geht als Gesamtweltcup-Führende ins letzte Rennwochenende vor dem Saisonfinale in Frankreich. Die Slowakin Petra Vlhova ist die erste Verfolgerin der 26-Jährigen und wird bei den Technikwettbewerben im schwedischen Are versuchen, sie nochmal unter Druck zu setzen. Die einzige deutsche Starterin im Riesenslalom am Freitag, Marlene Schmotz, hat nur Außenseiterchancen.

Langlauf

Weltcup in Falun, Schweden

12.15 Uhr: Sprint klassich, Herren und Damen (Eurosport)



Nach einer furiosen Saison mit Olympiasieg und einer weiteren Staffelmedaille in Peking wollen Deutschlands Langläuferinnen und Langläufer in Falun nochmal überraschen. "Wir versuchen, uns bestmöglich auf den Sport zu konzentrieren, und wollen einen guten Abschluss einer tollen Saison zeigen", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder. Im Sprint zählt das deutsche Team eher zu den Außenseitern, vor allem bei den Männern.