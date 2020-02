Vorschau Das bringt der Wintersport am Freitag

SKELETON

Weltcup in St. Moritz, Schweiz

09.30 Uhr: Einer, Männer, 1. Durchgang 13.00 Uhr: Einer, Frauen, 1. Durchgang danach Einer, Männer, 2. Durchgang Einer, Frauen, 2. Durchgang

Weltmeisterin Tina Hermann und die Weltcup-Führende Jacqueline Lölling gehen nach ihrem Doppelerfolg in der vorigen Woche am Königssee zuversichtlich die nächste Weltcup-Station an. Bei den Männern will Auftaktsieger Axel Jungk seinen vierten Platz om Gesamtklassement möglichst verbessern.

AUSSERDEM: In Mammoth Mountain/USA sind die Freestyler und Snowboarder unterwegs. Der formstarke Snowboarder André Höflich greift dabei in seinem vierten Halfpipe-Finale in Serie nach der Podestpremiere im Weltcup.