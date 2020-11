Vorräte aufgebraucht Impfstoff gegen Grippe ist Mangelware

Immerhin: Eine Verbesserung der Situation scheint nun dennoch in größerem Maße bevorzustehen. So hat das Bundesgesundheitsministerium zwischenzeitlich sechs Millionen weitere Impfdosen beschafft. „Mit der Auslieferung wurde erst in der vergangenen Woche begonnen“, sagt PEI-Pressesprecherin Susanne Stöcker. Die Lieferung ist laut Jens Spahn portionsweise und bis in den Dezember hinein geplant. Nach Aussage von Pressesprecher Dr. Oliver Erens von der Landesärztekammer erhalten Ärzte „voraussichtlich in den nächsten Tagen Zugriff auf eine Plattform, die über in Apotheken verfügbare Impfstoffe informiert“. So soll eine möglichst gleichmäßige Verteilung gewährleistet werden. Ob davon auch in Marbach und der Region etwas zu spüren sein wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Eine Impfung, heißt es vom Sozialministerium des Landes, sei auch im Dezember oder selbst zu Beginn oder im Verlauf einer Grippewelle noch sinnvoll. Zu beachten sei allerdings, dass der vollständige Impfschutz erst nach etwa zehn bis 14 Tagen vollständig aufgebaut sei.