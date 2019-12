Vorletzter gegen Letzter Der TV Marbach wacht im Krisengipfel viel zu spät auf

Marbach - Die Enttäuschung stand den Basketballern des TV Marbach ins Gesicht geschrieben. Am Sonntagabend verloren sie das Derby gegen die BG Remseck, die zuvor in der Landesliga ebenfalls noch keinen einzigen Sieg geholt hatten. Am Ende hatte nicht viel gefehlt und die Marbacher hätten ihren ersten Saisonerfolg gefeiert. Der Grundstein für die 72:77-Niederlage war jedoch schon sehr viel früher gelegt worden. Über weite Strecken des Spiels hatten es die Schillerstädter dem bisherigen Schlusslicht zu einfach gemacht, zu punkten. Und offensiv wurden zu viele Chancen leichtfertig liegen gelassen.