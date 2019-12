Vorlesen in Marbach Spannender Wettbewerb mit strahlenden Siegern

Vorlesen in Marbach

Wettbewerb mit strahlenden Siegern

Die besten Vorleser an der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule dürfen zum Kreisentscheid. Ein Mädchen und ein Junge hatten am Ende die Nase vorn. Die nächste Runde mit den beiden Siegern wird wahrscheinlich Ende Februar in Ludwigsburg stattfinden.