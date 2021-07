Vorhersage Wetter zeigt sich von der ruhigeren Seite

Die neue Woche startet am Montag mit einem Mix aus Sonne und Wolken. In der Südhälfte, vor allem in den Mittelgebirgen und den Alpen, steigt am Nachmittag und Abend das Risiko für Schauer und Gewitter. Im Norden bleibt es laut DWD mit 19 bis 24 Grad recht kühl. Im Süden werden dagegen um die 28 Grad erreicht.