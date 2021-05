Vorhaben in Mundelsheim Ideen für einen attraktiveren Uferbereich am Neckar

Mundelsheim - Mundelsheim hat am Neckar eine wunderschöne Lage. Aber häufig ist es so, dass unser Fluss mit seinen Möglichkeiten gar nicht richtig wahrgenommen wird“, beschrieb Bürgermeister Boris Seitz die Idee, die hinter dem Projekt „Adressen am Fluss“ des Verbands Region Stuttgart (VRS) steht. Bei der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend stellte er verschiedene Ideen vor, die zunächst gesammelt und an den VRS geschickt werden sollen. Dieser werde dann in Zusammenarbeit mit einer Hochschule ein Landschaftskonzept erarbeiten, das zu gegebener Zeit präsentiert werden soll, führte Seitz weiter aus.