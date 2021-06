Angriff in Würzburg Mann sticht in Innenstadt um sich - drei Tote und fünf Verletzte

Würzburg - Bei einer Messerattacke in Würzburg sind drei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Mindestens zwei Opfer schwebten nach der Tat am späten Freitagnachmittag in Lebensgefahr. Ein kleiner Junge sei verletzt worden, sein Vater sei wahrscheinlich tot, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der sich nach der Attacke in der Innenstadt ein Bild der Lage machte.