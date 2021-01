Vorfall in Rudersberg Corona-Kontrolle eskaliert

Rudersberg - Ein Polizeibeamter wurde am Donnerstag kurz nach Mitternacht bei einer Personenkontrolle in Rudersberg von seinem Gegenüber leicht verletzt. Die Polizeistreife überwachte die in der Corona-Verordnung erlassene Ausgangssperre und wollte zwei junge Männer kontrollieren, die sich in der Backnanger Straße aufhielten.