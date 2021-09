Vorfall in Oberstenfeld Mit Mercedes Motorrad gefährdet

Das Ganze nahm gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Oberstenfeld seinen Anfang, wo der 39-Jährige den an der Kreuzung zwischen der L 1100 und der Bahnhofstraße verkehrsbedingt wartenden Mercedes zunächst überholt haben und weiter in Richtung Großbottwar gefahren sein soll. Im weiteren Verlauf ist es offenbar über eine längere Strecke zu riskanten Manövern seitens des Mercedes-Fahrers gegenüber dem Mann auf dem Motorrad gekommen, „welche sowohl Überholvorgänge als auch Ausbremsungen beinhaltet hätten“, wie die Polizei mitteilt. Zeugen können sich unter Telefon 0 71 44 / 90 00 melden.