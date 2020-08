Vorfall in Oberstenfeld Dieb stiehlt mehrere Leergutkisten

Oberstenfeld - Ein Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen zwischen 2 Uhr und 3 Uhr mehrere Leergutkisten im Wert von wenigen Euro aus dem Lager eines Getränkemarkts in der Robert-Bosch-Straße in Oberstenfeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Telefon 071 48 / 162 50, in Verbindung zu setzen.